Barcelone - Malaise : Deschamps vole au secours de Griezmann... et tacle Koeman !

Publié le 5 octobre 2020 à 20h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a évoqué les difficultés d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, mais aussi son positionnement sur le terrain.

La saison d’Antoine Griezmann au FC Barcelone n’a pas débuté sous les meilleurs auspices. Certes, l’international français a été titularisé lors des trois premières rencontres de Liga, mais il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Après avoir été positionné sur le côté gauche, puis dans un rôle axial par Ernesto Valverde et Quique Setién, Griezmann joue désormais au poste d’ailier droit sous les ordres de Ronald Koeman. Un choix qui ne semble pas porter ses fruits puisque le joueur a été encore en difficulté ce dimanche lors du match face au FC Séville. Remplacé à la 61ème minute, Antoine Griezmann n’est pas parvenu à apporter la victoire au FC Barcelone et n’a pas échappé aux critiques de son entraîneur après la rencontre : « Aujourd'hui (dimanche), il a eu deux occasions et, en raison de sa qualité, il aurait dû marquer sur au moins l'une de ses deux actions » a déclaré, face à la presse, Ronald Koeman qui n’hésite pas désormais à mettre la pression sur son attaquant.

« Antoine lui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas dans une position axiale »