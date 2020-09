Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann est toujours très soutenu au Barça

Publié le 29 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

A peine nommé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman avait tenu à soutenir Antoine Griezmann. Et alors que le Français a connu encore des difficultés ce dimanche, l’entraîneur du Barça a volé au secours de son joueur.

Cette saison sera-t-elle la bonne pour Antoine Griezmann ? Pour sa première année au FC Barcelone, le Français a déçu, ne répondant clairement pas aux attentes. En effet, sur le terrain, le champion du monde n’a pas réussi à trouver sa place dans le collectif blaugrana. Pour cette deuxième saison, Griezmann est donc attendu au tournant. Cela commençait ainsi ce dimanche avec la réception de Villarreal. Et si Ansu Fati, Lionel Messi et Philippe Coutinho se sont mis en évidence, cela n’a pas été le cas de l’international tricolore qui semble reparti sur les mêmes bases que son dernier exercice avec le Barça.

« Je suis content »