Barcelone : Les vérités de Luis Suarez sur sa relation avec Lionel Messi !

Publié le 24 septembre 2020 à 22h30 par D.M.

Ce jeudi, Luis Suarez a fait ses adieux au FC Barcelone avant de s’envoler pour Madrid et rejoindre l’Atlético. Présent devant les journalistes, l’attaquant uruguayen a évoqué son départ, mais a également eu un mot pour Lionel Messi.

Luis Suarez et Lionel Messi ont tissé des liens étroits. Alignés sur le front de l’attaque durant de nombreuses années, les deux joueurs du FC Barcelone ont écrit les plus belles pages du club blaugrana . Mais pour la première fois depuis 2014 et l’arrivée de l’Uruguayen en Catalogne, les deux attaquants ne porteront pas le même maillot. Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, le joueur de 33 ans a mis fin à son aventure au Barça et son transfert à l'Atlético a été officialisé ce mercredi. Pour rendre hommage à Luis Suarez, le FC Barcelone a organisé, ce jeudi, une cérémonie d'adieu. L'occasion pour El Pistolero de revenir sur sa relation avec Lionel Messi dont il est très proche.

« Leo ? nous nous connaissons tellement que nous savons ce que nous pensons l'un de l'autre »