Barcelone - Malaise : La réponse cash de Bartomeu à Setién !

Publié le 19 septembre 2020 à 23h00 par H.G. mis à jour le 19 septembre 2020 à 23h06

Alors que Quique Setién a annoncé cette semaine avoir débuter une action en justice contre le FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a répondu à son ancien entraîneur ce samedi.

Démis de ses fonctions d’entraîneur le 17 août dernier après l’humiliation historique du club catalan en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), Quique Setién n’en a pas fini avec le FC Barcelone. Et pour cause, l’ancien coach du Real Betis a annoncé cette semaine qu’il attaquait le Barça en justice pour non respect de son contrat, le technicien espagnol affirmant n’avoir reçu de communication officielle de son licenciement que le 16 septembre, et ce sans indemnité. Ainsi, en marge du trophée Gamper remporté par le Barça face à Elche (1-0), Josep Maria Bartomeu a été invité à s’exprimer sur cette affaire. Et le moins que l’on puisse dire est que le président du FC Barcelone n’a pas semblé vouloir trop s’épancher sur la question, préférant laisser la justice faire son travail.

« Cela se décidera au tribunal »