Mercato - Barcelone : Quique Setien règle ses comptes avec le Barça !

Publié le 17 septembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Remercié après l'humiliation de Barcelone en Ligue des Champions contre le Bayern, Quique Setien a décidé de mettre ses avocats sur le coup. Le coach espagnol conteste aujourd'hui son licenciement.

C'était une terrible nuit pour terminer son aventure à Barcelone. Menacé alors qu'il avait pris en main les Blaugrana en janvier, Quique Setien a été officiellement démis de ses fonctions après la défaite 8-2 des siens contre le Bayern en Ligue des Champions. Le jeu du technicien espagnol n'a jamais vraiment pris et les résultats n'ont pas suivi. Deuxième en Liga et sorti en quart de la Ligue des Champions, l'histoire a tourné court. Depuis, Ronald Koeman a repris son poste.

« Nous avons été contraints de mettre ce conflit entre les mains de nos avocats »