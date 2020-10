Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à relancer un dossier brûlant du mercato ?

Publié le 11 octobre 2020 à 10h15 par A.M.

Toujours en quête d'un latéral droit, l'OM pourrait attendre le mois de janvier afin de revenir à la charge pour Joakim Maehle et donc écarter l'option de l'arrivée d'un joker.

Le dernier jour du mercato n'a pas été de tout repos pour l'Olympique de Marseille. En effet, Maxime Lopez a été prêté Sassuolo tandis que Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich contre un chèque de 10M€ environ. Le départ de l'ancien Messi a permis à l'OM de récupérer Michaël Cuisance en échange, mais a aussi contraint le club phocéen à s'activer pour recruter un latéral droit. Pablo Longoria a ainsi rapidement pris contact avec Joakim Maehle, transmettant même une offre à Genk. Mais le club belge a repoussé cette proposition, ce qui a provoqué la colère de l'OM, mais également du latéral danois, très remonté conte son club. Suite à cet échec, les Marseillais ont donc envisagé la possibilité de recruter un joker et ont notamment relancé la piste menant à Kenny Lala, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

L'OM de retour à la charge pour Maehle... en janvier ?