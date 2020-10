Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas peut remercier cette piste pour Maxime Lopez !

Publié le 10 octobre 2020 à 23h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’OM cet été, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en juin dernier, Jérémie Boga n’est pas venu à Marseille, mais a donné un coup de main aux dirigeants phocéens pour le départ de Maxime Lopez.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité à la fin du mois de juin, l’OM avait décidé de lancer une offensive pour Jérémie Boga si le club phocéen parvenait à vendre en amont. Chose que l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment su faire. En outre, la concurrence imposée par d’autres pensionnaires de Ligue 1 et de clubs à l’étranger a compliqué la tâche des dirigeants marseillais dans ce dossier. Finalement, Jérémie Boga est resté à Sassuolo et a retrouvé un ami d’enfance en la personne de Maxime Lopez. L’international ivoirien a d’ailleurs joué un rôle clé dans cette opération.

« Il a facilité mon choix de venir ici »