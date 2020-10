Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion à saisir avec cet international français !

Publié le 10 octobre 2020 à 21h45 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Dayot Upamecano cet été, le club de la capitale pourrait être en mesure de réaliser une belle affaire l’été prochain avec le défenseur du RB Leipzig.

« Comme je le dis souvent, le PSG est l’une des meilleures équipes de France, c’est la meilleure équipe en France même. Pour l’instant je suis en Équipe de France, je me focalise là-dessus et pas sur les clubs qui me veulent ou pas. C’est un plus, ça me donne encore plus de force quand des clubs me sollicitent », expliquait Dayot Upamecano le 2 septembre dernier à l’occasion d’un entretien accordé à la FFF. Ce faisant, l’international français a admis à demi-mot que la perspective de rejoindre le PSG à l’avenir le séduisait, et cet intérêt ne va pas que dans un sens. En effet, comme le10sport.com vous l’avait révélé le 21 juillet dernier, le club de la capitale a directement contacté l’entourage du défenseur central du RB Leipzig dans l'optique de le recruter. Et bien qu’aucun transfert n’ait eu lieu au cours de cette session estivale des transferts, le PSG pourrait réaliser une belle affaire avec Dayot Upamecano s’il décide de remettre le couvert dans ce dossier l’été prochain.

La clause de Dayot Upamecano revue à la baisse l’été prochain ?