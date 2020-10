Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba sait ce qu'il lui reste à faire pour rejoindre Zidane !

Publié le 10 octobre 2020 à 20h00 par A.D.

Comme il l'a clairement fait savoir, Paul Pogba aimerait un jour défendre les couleurs du Real Madrid. Pour avoir une chance de réaliser son souhait à l'été 2021, La Pioche serait contrainte de revoir ses exigences salariales à la baisse.

Etincelant sous les couleurs de Manchester United, Paul Pogba séduirait Zinedine Zidane depuis de longs mois. A tel point que le coach du Real Madrid aurait tenté à plusieurs reprises de le recruter lors des dernières fenêtres de transferts. De son côté, La Pioche est plus qu'emballée par l'idée de rejoindre la Maison-Blanche . D'ailleurs, Paul Pogba l'a très bien fait savoir ce vendredi. « Je pense surtout au ballon et à ma reprise. On ne m'a rien dit, je n'ai pas parlé de renouvellement ou quoi. Pour l'instant je suis à Manchester et je pense surtout à revenir au meilleur de ma forme. Je pense que le club viendra me parler à un moment pour me proposer quelque chose, ou pas. (...) Tout joueur de foot rêve de jouer au Real Madrid, pourquoi pas pour moi un jour, mais encore une fois là je suis à Manchester, j'aime mon club et je veux tout faire pour le ramener où il doit être », a confié Paul Pogba lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France. Pour voir son voeu se réaliser, le milieu de terrain de 27 ans saurait déjà ce qu'il lui reste à faire.

Pogba contraint de faire un gros sacrifice pour le Real Madrid ?