Mercato - Real Madrid : Le Bayern Munich a tout tenté pour ce protégé de Zidane !

Publié le 10 octobre 2020 à 21h30 par La rédaction

Suite au départ de Thiago Alcantara fin août, le Bayern Munich avait songé à recruter Federico Valverde, mais Zinedine Zidane a refusé de perdre son jeune talent.

Comme annoncé en début de mercato par Florentino Perez, le Real Madrid ne s’est pas renforcé cet été. Outre le retour de prêt de Martin Odegaard, les Madrilènes n’ont vu arriver aucun nouveau visage cet été, mais ont perdu beaucoup d’éléments. Sur demande de Zinedine Zidane et en préparation du marché des transferts estival 2021, où le Real Madrid tentera d’enregistrer les arrivées de Kylian Mbappe et Eduardo Camavinga, les Merengue ont largement dégraissé leur effectif. Gareth Bale, James Rodriguez, Sergio Reguilon, Brahim Diaz ou encore Dani Ceballos ont ainsi trouvé une porte de sortie. Toutefois, un cadre de Zinedine Zidane aurait également pu faire ses valises...

Le Bayern snobé par le Real Madrid et Federico Valverde