Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, on ne comprendrait pas le choix de Cavani !

Publié le 10 octobre 2020 à 19h45 par Th.B.

Malgré de nombreuses offres, Edinson Cavani a troqué la tunique du PSG afin d’arborer celle de Manchester United pour les deux prochaines saisons. Une décision qui n’aurait pas été assimilée en interne.

Edinson Cavani a effectué sept saisons au PSG. Une longue expérience qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club, tout en nouant de forts liens avec la plupart des supporters du Paris Saint-Germain de par son état d’esprit. Cependant, n’ayant pas pu rejoindre l’Atletico de Madrid en janvier dernier en partie en raison des demandes trop importantes du PSG au niveau du transfert, la fin de son aventure parisienne n’a pas été des plus belles. D’ailleurs, Cavani s’en est allé à l’expiration de son contrat, soit à la fin du mois de juin alors que le PSG allait disputer le Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne en août. Pendant ces longues semaines d’inactivité et de rumeurs, Cavani a été annoncé un peu partout.

Une décision de signer à Manchester United qui a fait débat à Paris