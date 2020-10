Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale à venir pour l'avenir de ce crack ?

Publié le 11 octobre 2020 à 1h00 par H.G.

Alors que Takefusa Kubo a été prêté au Villarreal CF cette saison, le Real Madrid commencerait à envisager la possibilité d’interrompre son prêt pour l’envoyer dans une autre écurie cet hiver dans la mesure où Unai Emery ne le fait pas assez jouer.

Auteur d’une saison très prometteuse l’an dernier au RCD Mallorca en 2019/2020, Takefusa Kubo a une nouvelle fois été prêté cette saison par le Real Madrid. Cependant, après s’être distingué avec une équipe du bas de tableau de la Liga, qui a d’ailleurs terminée reléguée en Segunda División, les Merengue souhaitant que celui qu’on surnomme le « Messi Japonais » poursuive sa progression dans une équipe dont le standing est plus élevé. Ainsi, Takefusa Kubo a été envoyé en prêt au Villarreal CF entrainé par Unai Emery. Cependant, si les attentes à son arrivée étaient grandes, les choses ne se passent pas vraiment comme espéré pour le milieu offensif japonais. Et pour cause, il est en manque de temps de jeu avec le Submarino Amarillo , où il n’a disputé aucun des cinq premiers matchs de championnat en tant que titulaire. Et à en croire les derniers échos venus d’Espagne, cela pourrait pousser le Real Madrid à rompre le prêt de son joueur.

Un départ précipité du Villarreal CF à prévoir pour Takefusa Kubo ?