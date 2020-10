Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est bien fait recaler par ce joueur !

Publié le 10 octobre 2020 à 23h15 par H.G.

Alors qu’il a rejoint le Bayern Munich cet été, Eric Maxim Choupo-Moting a bel et bien refusé une offre de Leonardo qui lui aurait permis de rester au PSG cette saison.

Longtemps considéré comme un élément indésirable, au point d’être exclu de la liste de l’effectif du PSG en Ligue des Champions en seconde partie de saison, Eric Maxim Choupo-Moting a finalement réussi à faire taire tous ses détracteurs. Après le départ d’Edinson Cavani le 30 juin dernier au terme de son contrat qu’il n’a pas souhaité prolonger pour deux mois supplémentaires, l’attaquant camerounais a été réintégré au groupe parisien en prolongeant son bail pour deux mois et s’est alors mué en héros le temps d’un soir. En effet, il a été le grand artisan de la qualification du PSG face à l’Atalanta (2-1) en quart de finale de Ligue des Champions en étant impliqué sur le but égalisateur de Marquinhos, avant d’inscrire le second but parisien sur un service de Kylian Mbappé dans le temps additionnel. Seulement voilà, après cette belle histoire, Eric Maxim Choupo-Moting a pris la décision d’aller voir ailleurs en rejoignant librement le Bayern Munich, et ce alors que le PSG souhaitait le prolonger pour une saison supplémentaire. Une volonté des pensionnaires du Parc des Princes confirmée ce samedi par Antonio Conceição, le sélectionneur du Cameroun.

« Le PSG a tenté de le prolonger pour un an, mais il n'a pas voulu »