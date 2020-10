Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Pogba conditionné par Mbappé et Camavinga ?

Publié le 12 octobre 2020 à 10h00 par A.D.

Comme il l'a avoué lui-même, Paul Pogba rêve de rejoindre un jour le Real Madrid. Toutefois, ce rêve pourrait être brisé par Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga.

Lors des dernières fenêtres de transferts, le Real Madrid aurait tenté d'arracher Paul Pogba à Manchester United à plusieurs reprises. Toutefois, le club merengue n'est jamais parvenu à boucler l'arrivée de La Pioche . De son côté, Paul Pogba serait loin d'être contre un départ vers le Real Madrid. Interrogé il y a peu sur son avenir, le champion du monde français a même fait un énorme appel du pied à Zinedine Zidane. « Je pense surtout au ballon et à ma reprise. On ne m'a rien dit, je n'ai pas parlé de renouvellement ou quoi. Pour l'instant je suis à Manchester et je pense surtout à revenir au meilleur de ma forme. Je pense que le club viendra me parler à un moment pour me proposer quelque chose, ou pas. (...) Tout joueur de foot rêve de jouer au Real Madrid, pourquoi pas pour moi un jour, mais encore une fois là je suis à Manchester, j'aime mon club et je veux tout faire pour le ramener où il doit être » , avait-il confié lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France. Malgré cette sortie, Paul Pogba pourrait ne jamais voir son rêve de rejoindre le Real Madrid se réaliser. Et ce, à cause de Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, deux de ses partenaires en Bleu.

Les plans de Paul Pogba compromis par Camavinga et Mbappé ?