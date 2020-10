Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger inattendu guetterait Leonardo pour Neymar !

Publié le 12 octobre 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que le PSG aurait l’intention de prolonger Neymar, le principal intéressé ne serait pas spécialement pressé à l'idée d'apposer sa signature sur un nouveau contrat, et pour une raison bien précise.

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar est passé par toutes les émotions dans la capitale française. L’été dernier, l’international brésilien souhaitait quitter les pensionnaires du Parc des Princes afin de faire son grand retour au FC Barcelone. Cependant, faute de disposer de suffisamment de liquidités, le Barça n’est jamais parvenu à boucler un accord financier pour faire revenir son ancien numéro 11. Et un an plus tard, les velléités de départ de Neymar son désormais bien loin. Comme vous l’a révélé le10sport.com , le joueur de 28 ans est désormais pleinement épanoui au PSG, au point de ne pas être fermé à une prolongation de son contrat.

Le PSG contraint de frapper fort pour Neymar ?