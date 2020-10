Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid et le FC Barcelone de retour pour Neymar ?

Publié le 12 octobre 2020 à 1h15 par Th.B.

Bien qu’il se sente comme un poisson dans l’eau à Paris, Neymar pourrait rapidement suscité les intérêts du FC Barcelone et du Real Madrid selon la presse brésilienne. Les deux géants espagnols ne compteraient pas passer l’occasion de recruter la star du PSG.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en juillet dernier, on assisterait à du jamais vu en interne entre le PSG et Neymar. En effet, la star auriverde ne s’est jamais sentie aussi bien au sein du club et de la capitale. Au point de prendre en considération une éventuelle prolongation de son contrat qui expirera en juin 2022 ? Une option à ne pas écarter tant Neymar affiche sa satisfaction en interne. Néanmoins, ce dossier n’aurait pas réellement avancé et deux géants européens seraient à l’affût d’une fenêtre de tir.

Les deux grands d’Espagne prêts à sauter sur l’occasion