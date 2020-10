Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne lâche pas l’affaire dans le dossier Dembélé !

Publié le 12 octobre 2020 à 1h00 par Th.B.

Ne comptant plus sur l’international français, le FC Barcelone aurait la ferme intention d’effectuer un nouvel échange avec la Juventus dans lequel Ousmane Dembélé et Federico Bernardeschi feraient partie intégrante.

Le FC Barcelone semblait avoir deux objectifs lors de ce mercato estival : se séparer temporairement ou définitivement de Samuel Umtiti et d’Ousmane Dembélé. Les deux champions du monde ne sont plus en odeur de sainteté en Catalogne, trop irréguliers et trop souvent indisponibles. Le fait que les deux soient restés au club agacerait particulièrement la direction du Barça . Déterminés à voir Dembélé quitter le club, les dirigeants du FC Barcelone auraient une petite idée en tête pour Dembélé.

Un nouvel échange avec la Juventus ?