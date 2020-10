Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va s’activer pour l’avenir de Neymar !

Publié le 11 octobre 2020 à 23h15 par H.G.

Alors que le contrat de Neymar au PSG prendra fin en juin 2022, le club de la capitale pourrait prochainement passer à l’attaque afin de prolonger son attaquant.

Si le mercato estival a fermé ses portes il y a un peu moins d’une semaine, le travail de Leonardo est encore très loin d’être terminé. Et pour cause, après avoir dû composer avec un contexte économique délicat et inédit induit par la pandémie du Covid-19, le directeur sportif du PSG va maintenant devoir s’atteler aux épineux dossiers des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars offensives du club de la capitale se rapprochent de la fin de leur contrat dans la mesure où ceux-ci s’achèveront le 30 juin 2022. La situation devient donc urgente, et les prochains mois promettent d’être cruciaux pour l’avenir du duo au PSG, une non-prolongation pouvant ne laisser d’autres choix à Paris que de les vendre l’été prochain à un an du terme de leur bail.

Des discussions à venir pour prolonger Neymar ?