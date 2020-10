Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Abdou Diallo envoie un message fort !

Publié le 12 octobre 2020 à 9h15 par A.M.

Recruté pour 32M€ il y a un an en provenance du Borussia Dortmund, Abdou Diallo bénéficie d'un temps de jeu très limité. Une situation qui créé une frustration comme l'explique son frère, Ibrahima Diallo.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Abdou Diallo. L'ancien international espoirs a débarqué en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 32M€. Un recrutement qui a quelque peu intrigué compte tenu des joueurs déjà présents dans ce secteur de jeu, et malgré les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, l'ancien Monégasque ne joue pas beaucoup plus. Titularisé à une seule reprise, pour un total de quatre apparitions depuis le début de saison, par Thomas Tuchel, qui est pourtant à l'origine de son arrivée, Abdou Diallo se pose des questions sur sa situation comme l'assure son frère, alors que plusieurs clubs se sont renseignés cet été, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

«Il va s'accrocher, je n'en doute pas»