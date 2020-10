Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, la dernière cartouche de l’OM dans le feuilleton Thauvin ?

Publié le 12 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas bougé le petit doigt concernant la prolongation de Florian Thauvin, la situation contractuelle du joueur de l’OM ne pourrait être réglée que par Pablo Longoria à présent.

Florian Thauvin est entré dans l’ultime année de son contrat. Comme il l’avait assuré au printemps dernier à l’humoriste Malik Bentalha lors d’un live Instagram , sa volonté était claire à l’approche du mercato: rester à l’OM afin de disputer la Ligue des champions avec le club phocéen. Dans quelques mois, Thauvin sera libre de s’engager avec l’équipe de son choix si sa situation contractuelle reste inchangée. Le Milan AC serait sur les rangs et pourrait même tenter de s’attacher ses services lors du mercato hivernal. Mais l’OM aurait les cartes en main dans ce dossier.

Longoria, maître du dossier Thauvin