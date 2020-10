Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cette priorité, le Barça n’avait aucune chance !

Publié le 12 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Il était la priorité défensive du FC Barcelone lors du dernier mercato. Cependant, le club blaugrana n’est pas parvenu à se montrer assez convaincant auprès de Manchester City pour le transfert d’Eric Garcia.

Souhaitant repartir sur de nouvelles bases en défense, le FC Barcelone avait un plan d’action pour le mercato estival. Parvenir à définitivement se séparer de Samuel Umtiti tout en envoyant en prêt Jean-Clair Todibo si un transfert n’était pas possible. La mission a été à moitié réussie pour les dirigeants du FC Barcelone qui n’ont pas pu réaliser ces deux opérations. Seul Todibo s’en est allé au Benfica Lisbonne en prêt, alors qu'Umtiti figure toujours dans l’effectif du Barça . Les départs des deux joueurs auraient permis au FC Barcelone de débourser une coquette offre à Manchester City pour le transfert d’Eric Garcia. Mais la proposition du club catalan n’a pas été à la hauteur des espérances des Skyblues .

« Le garder cette saison valait plus que ce qu'on nous a offert pour lui »