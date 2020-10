Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait en embuscade pour un talent de Zidane !

Publié le 12 octobre 2020 à 7h45 par La rédaction

Alors qu’il peine à gagner une place de titulaire au Real Madrid, Vinicius Junior plairait particulièrement à Leonardo. Le directeur sportif du PSG surveille de près son compatriote, à l’affût d’une porte ouverte pour l’attirer dans la capitale.

Dès le début du marché des transferts, Florentino Pérez a été clair. Aucun départ d’ampleur n’était à prévoir dans l’effectif du Real Madrid. Et même si certains indésirables ont fait leurs valises, comme Gareth Bale, James Rodriguez ou Dani Ceballos, les cadres de Zinédine Zidane n’ont effectivement pas bronché. Toujours en lutte pour glaner de plus en plus de temps de jeu, Vinicius Junior demeure un élément d’avenir au sein du vestiaire madrilène, à tel point qu’il figure dans les intouchables de son président. Cela n’empêche toutefois pas certains prétendants de surveiller de près la progression du Brésilien de 20 ans.

Un profil très apprécié par Leonardo