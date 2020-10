Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star de Zidane vit un «rêve» !

Publié le 11 octobre 2020 à 23h00 par La rédaction

Devenu titulaire indiscutable au Real Madrid depuis le départ de Keylor Navas, Thibaut Courtois a confirmé qu’il méritait sa place parmi les meilleurs du monde à son poste. Le Belge vit même un véritable rêve dans son équipe.

Cet été, le Real Madrid avait annoncé qu’il n’y aurait que très peu de mouvement, et la promesse a été tenue. Zinédine Zidane comptait conserver l’ensemble de ses cadres, et s’il en est un qui ne risquait pas de quitter la capitale espagnole, c’est bien Thibaut Courtois. Après une première saison délicate, le portier belge a été l’un des grands artisans du titre madrilène en championnat. Et tandis que l’exercice 2020-2021 semble démarrer sur les mêmes bases, l’ancien de l’Atletico de Madrid ne cache pas sa fierté d’évoluer sous les couleurs des Merengue .

« Un rêve devenu réalité »