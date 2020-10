Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès ne s'inquiète pas pour cette recrue !

Publié le 12 octobre 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG a enregistré l’arrivée de Danilo Pereira dans les dernières heures du mercato estival, Pierre Ménès est étonnement surpris de ne voir aucune critique négative, pour une fois, à l’encontre du nouveau joueur parisien.

Après avoir trainé pendant de longues semaines, le recrutement estival du PSG a connu un énorme coup d’accélérateur dans les dernières heures du mercato estival. Et pour cause, ce n’est ni un, ni deux, mais trois nouveaux joueurs qui sont venus garnir l’effectif parisien en à peine 48 heures. Tour à tour, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha Alcantara sont venus renforcer l’équipe entrainée par Thomas Tuchel. Concernant le second cité, l’international portugais de 29 ans est arrivé dans le cadre d’un prêt payant de 4 M€ assorti d’une option d’achat fixée à 16 M€. Le joueur arrivé en provenance du FC Porto est attendu au tournant cette saison tant le PSG était à la recherche d’un milieu défensif depuis plusieurs années. Mais en attendant, Pierre Ménès ne manque pas de souligner un fait intéressant avec le néo-parisien.

« Tu n’en entends que du bien »