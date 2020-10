Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi devrait jouer un sale tour à Leonardo…

Publié le 12 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

En fin de contrat à la fin de la saison avec le Bayern Munich, David Alaba pourrait s’avérer être une bonne affaire pour le PSG. Cependant, Pini Zahavi aurait d’autres plans pour son client.

Dans le cadre de la succession de Thiago Silva, Thomas Tuchel aurait réclamé à Leonardo le recrutement de David Alaba. C’est du moins l’information que Sport BILD divulguait en août dernier. Finalement, David Alaba n’a pas plié bagage bien qu’il soit entré dans l’ultime année de son contrat au Bayern Munich. Ce qui signifie que dès le 1er janvier, l’international autrichien sera dans la capacité de discuter avec le club de son choix pour quitter libre de tout contrat le Bayern l’été prochain. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui ne mènerait cependant pas la danse dans la course à la signature d’Alaba.

Zahavi aurait un plan pour Alaba