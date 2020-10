Foot - Mercato

Mercato - Arsenal : Wenger revient sur le transfert avorté de Cristiano Ronaldo

Publié le 12 octobre 2020 à 11h50 par La rédaction

Déjà annoncé comme un prodige lorsqu'il était au Sporting Portugal, Cristiano Ronaldo était sur le point de s'engager à Arsenal, quand Manchester United a, in-extremis, surenchéri et a parvenu à convaincre le jeune talent portugais. Arsène Wenger est revenu sur son plus grand regret.