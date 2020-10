Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo transféré au PSG l'été prochain ? La réponse !

Publié le 12 octobre 2020 à 8h45 par A.D.

Lié au PSG cet été, Cristiano Ronaldo n'a pas quitté la Juventus lors du dernier mercato estival. Alors qu'elle pourrait perdre sa star portugaise en 2021, La Vieille Dame serait convaincue que son protégé restera jusqu'à la fin de son contrat.

Transféré du Real Madrid à la Juventus à l'été 2018, Cristiano Ronaldo aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2022, la star portugaise a été associé au PSG ces dernières semaines. Malgré tout, Cristiano Ronaldo n'a pas quitté la Juventus et défend toujours les couleurs des Bianconeri . Mais qu'en sera-t-il en 2021 ?

Un départ remis à l'été 2022 pour Cristiano Ronaldo ?