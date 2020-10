Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit faire Longoria avec Thauvin ?

Publié le 12 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin pourrait bien s’en aller plus vite que prévu puisque le Milan AC serait plus que déterminé à le recruter. Selon vous, quelle décision doit prendre Pablo Longoria avec le champion du monde tricolore ? C’est notre sondage du jour !

Malgré deux premiers matchs au cours desquels il est apparu en pleine forme face à Brest et au PSG, Florian Thauvin a été rattrapé par sa saison quasi blanche de l’exercice précédant par la suite. Outre sa méforme physique, sa situation sportive fait beaucoup parler dans les médias. En effet, à la fin de la saison, le contrat de l’ailier de l’OM expirera. Jusqu’ici, Jacques-Henri Eyraud n’aurait jamais approché le clan Thauvin afin de remédier à cette situation d’après La Provence . Des discussions pour une prolongation n’auraient pas été initiées par le président de l’OM. Si aucune avancée n’était à noter dans les prochaines semaines, Thauvin quitterait alors le club phocéen libre de tout contrat, et pourrait même partir plus tôt que prévu.

Le Milan AC dans le coup, l’OM inactif…