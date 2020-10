Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cavani reçoit un nouveau message à son arrivée à Manchester United !

Publié le 12 octobre 2020 à 16h00 par La rédaction

Récemment arrivé à Manchester United avec son compatriote Facundo Pellistri, Edinson Cavani a reçu le soutien d’un ancien buteur des Red Devils et légende uruguayenne, Diego Forlan.

Dans les derniers jours du mercato, Manchester United a enregistré le recrutement d’Edinson Cavani, libre de tout contrat depuis son départ du PSG. Un recrutement qui n’a pas manqué de faire parler outre-manche, tout comme celui de Facundo Pellistri n’a pas manqué de faire parler à Lyon. Annoncé tout proche de l’OL, le jeune espoir uruguayen s’est finalement engagé pour les Red Devils dans les dernières heures du mercato. Seul uruguayen à avoir porté le maillot de Manchester United, Diego Forlan a ainsi désormais deux successeurs. Facundo Pellistri et Edinson Cavani sont les deux seuls représentants de l’Uruguay en Premier League cette saison. Attaquant des Red Devils entre 2002 et 2004, Diego Forlan a adressé un beau message de soutien aux deux néo-mancuniens.

« Je leur souhaite le meilleur »