Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane livre les dessous de son départ !

Publié le 12 octobre 2020 à 15h00 par La rédaction

Après 18 mois au Real Madrid, Brahim Diaz est déjà prêté à Milan, où le milieu retrouve du temps du jeu. L'Espagnol revient sur les raisons de son départ en prêt.

Grand talent du football espagnol, Brahim Diaz est revenu au pays en janvier 2019. D'abord formé à Malaga, l'international espoir a ensuite découvert la formation de Manchester City avant d'y être lancé chez les professionnels. De quoi attirer l'attention du Real Madrid. La Maison Blanche a mis 17 M€ sur la table pour acquérir le prometteur milieu. Finalement, après une saison et demie, Brahim Diaz n'a pas eu le temps de jeu escompté. Le joueur de 21 ans a donc été prêté une saison à Milan, où il fait déjà l'unanimité auprès de ses coéquipiers.

« Je voulais de la continuité et Milan est une très grande équipe »