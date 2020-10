Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Djibril Cissé annonce un crack à Marseille !

Publié le 12 octobre 2020 à 12h45 par A.M.

Interrogé sur son futur rôle de consultant pour La Chaîne L'Equipe, Djibril Cissé en a profité pour glisser un mot sur son talentueux neveu qui évolue avec les U16 de l'OM : Salomon Cissé.

Difficile de dissocier l'Olympique de Marseille de la carrière de Djibril Cissé. Supporter du club olympien, l'ancien international français a évolué à l'OM entre 2006 et 2008 sans toutefois décrocher un titre, échouant notamment en finale de Coupe de France contre Sochaux en 2007. Mais la famille Cissé n'en a pas pour autant terminé avec l'OM et pourrait toujours remporter un trophée à Marseille. Et pour cause, Salomon Cissé (15 ans) évolue avec les U16 du club phocéen et semble promis à un brillant avenir comme l'explique son oncle : Djibril Cissé.

Djibril Cissé annonce la couleur pour son neveu