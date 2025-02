Le «nouveau Pauleta» a signé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un triplé mercredi soir contre le Stade Briochin (7-0), Gonçalo Ramos brille dans son rôle de joker de luxe. Luis Ernique a d'ailleurs récemment encensé son numéro 9 que Mevlut Erding n'hésite pas à comparer à Pedro Miguel Pauleta, son illustre compatriote qui a longtemps été le meilleur buteur de l'histoire du PSG.

Arrivé durant l'été 2023 en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos a récupéré le numéro 9 porté par le passé par l'un de ses célèbres compatriotes à savoir Pedro Miguel Pauleta. Et cela tombe bien puisque Mevlut Erding trouve des similitudes entre les deux buteurs portugais.

Erding est fan de Ramos

« J’adore cet attaquant, c’est le prototype de l’avant-centre du futur : il voit le jeu, est fort physiquement, est adroit, malin et a le sens du but. Il me fait penser à Pedro Pauleta en plus athlétique. Il joue toujours à fond même quelques minutes, c’est un vrai pro », s'enflamme l'ancien attaquant du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Il me fait penser à Pedro Pauleta»

« Il n’a pas de chance d’être au PSG, où la concurrence est très élevée avec des joueurs de très haut niveau comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Khvitcha Kvaratskhelia. Dans une autre équipe du top 8 européen, comme Arsenal, il serait titulaire selon moi », ajoute Mevlut Erding.