PSG : Une star assommée, le changement est brutal !

Le 18 décembre dernier, le PSG s’était brillamment imposé (2-4) sur la pelouse de l’AS Monaco. Lors de cette rencontre, Gianluigi Donnarumma avait été violemment percuté par Wilfried Singo. Assommé et très marqué au visage, le portier italien est complètement métamorphosé depuis cet événement, au point d’afficher un tout autre niveau dans les buts parisiens.

Engagé dans une très bonne dynamique sur ce début d’année 2025, le PSG peut remercier son gardien Gianluigi Donnarumma. Alors que les prestations du portier italien ont été parfois en demi-teinte sur ce début de saison et que la rumeur Lucas Chevalier a pris de l’ampleur, le numéro 99 brille depuis plusieurs mois.

Donnarumma a été mis KO par Singo

En témoigne une nouvelle fois sa performance très réussie à Lyon dimanche dernier. Fruit du hasard ou non, la hausse de niveau de Donnarumma dans les buts du PSG coïncide avec le 18 décembre 2024, et une victoire (2-4) de Paris sur la pelouse de l’AS Monaco. En première mi-temps, l’Italien est violemment percuté par le latéral Wilfried Singo, qui le laissera groggy et le visage en sang.

L’Italien brille depuis ce match

Comme le démontre un rapport publié par Data’Scout sur X, depuis ce match, Gianluigi Donnarumma a progressé à tous les étages. Ses statistiques avancées en termes d’arrêts ont fait un bond, tout comme sa qualité de relance balle au pied, autrefois un gros point faible du gardien de 26 ans.