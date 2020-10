Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel peut s'attendre à du lourd avec Moise Kean !

Publié le 12 octobre 2020 à 12h15 par A.M.

Auteur d'une entrée en jeu convaincante avec l'Italie dimanche soir contre la Pologne (0-0), Moise Kean est promis à un brillant avenir selon Roberto Mancini.

Après un recrutement global très calme, le PSG a finalement attendu les dernières heures du mercato pour mettre le feu au marché en bouclant trois renforts en à peine quelques heures : Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. Leonardo a sauté sur l'occasion pour réaliser trois opérations qui ressemblent donc à des opportunités de marché. C'est notamment le cas du jeune attaquant italien, en perdition à Everton, et qui arrive sous la forme d'un prêt sec sans option d'achat. Promis à un brillant avenir lorsqu'il a débuté à la Juventus, Moise Kean va devoir se relancer au PSG.

Mancini y croit pour Moise Kean