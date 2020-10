Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie forte de David Alaba sur son avenir !

Publié le 12 octobre 2020 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba, qui serait dans le viseur du PSG, pourrait quitter le Bayern dans les mois à venir. Interrogé sur sa situation ce dimanche, le défenseur autrichien a fait passer un message fort.

Engagé jusqu'au 30 juin, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour finir la Ligue des Champions avec le PSG. Une fois que la C1 s'est terminée, O Monstro a quitté le club de la capitale, avant de s'engager en faveur de Chelsea. Alors que Thiago Silva ne défend plus les couleurs parisiennes, Leonardo serait en quête d'un successeur depuis plusieurs semaines. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait examiné l'idée de recruter David Alaba cet été. Toutefois, l'international autrichien est finalement resté au Bayern. En fin de contrat en juin 2021, David Alaba serait de plus en plus proche de quitter le club bavarois.

«Je me sens très à l'aise à Munich, c'est chez moi depuis douze ans»