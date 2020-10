Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’avait rien à craindre pour Moise Kean !

Publié le 11 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que Moise Kean aurait pu rejoindre la Juventus plutôt que le PSG, l’Italien ne semblait avoir finalement les yeux rivés que sur le club de la capitale.

Avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Tuchel souhaitait un nouvel attaquant. L’entraîneur du PSG a finalement été entendu par Leonardo dans les dernières heures du mercato avec l’arrivée de Moise Kean. L’Italien débarque ainsi en provenance d’Everton, qui l’a prêté pour la saison, sans option d’achat. Après une saison compliquée chez les Toffees, Kean va donc tenter de se relancer sous le maillot du PSG. Un club que l’attaquant de 20 ans était déterminé à rejoindre et ce malgré l’intérêt de la Juventus, son ancien club.

« La décision a été prise avec ma famille »