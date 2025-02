Rabiot : L'OM refait le coup sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le mercato estival, l'OM a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Adrien Rabiot qui n'avait pas trouvé de club. Et cet hiver, le club phocéen a remis ça cet hiver en enrôlant Ismaël Bennacer en provenance de l'AC Milan. Deux coups similaires selon Nabil Djellit compte tenu du fait que personne n'envisageait que deux joueurs de cette dimension signe à l'OM.

En septembre dernier, alors que le mercato d'été avait pris fin, l'OM en a toutefois profité pour enrôler Adrien Rabiot qui n'avait pas trouvé de club alors que son contrat avec la Juventus avait pris fin. Le club phocéen a donc sauté sur cette opportunité. Un très joli coup pour les Marseillais qui ont réalisé une signature semblable cet hiver avec Ismaël Bennacer. Le journaliste de L'EQUIPE Hervé Penot compare d'ailleurs ces deux coups réalisés par l'OM.

«C'est un peu comme Rabiot»

« Gilles Grimandi m'avait dit, et ça je n'oublierai jamais, qu'en terme de travail, il avait rarement vu ça. C'est un joueur qui bosse tout le temps et qui veut vraiment réussir. Donc s'il est complétement fit, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. C'est un peu comme Rabiot. Il n'y a pas beaucoup de doute sur sa réussite à partir du moment où il est prêt », assure-t-il dans le podcast Afrique Football Club de L'EQUIPE. Un avis partagé par Nabil Djellit, présent aux cotés d'Hervé Penot dans ce podcast.

«Bennacer, c'est comme Rabiot, qui est là par miracle dans cet OM»

« Pour Bennacer, la surprise n'est pas sur son niveau de jeu, parce qu'on sait que c'est un joueur, un peu comme Rabiot, qui est là par miracle dans cet OM. Il est plus référencé comme un joueur Ligue des champions avant ses blessures. Il a répondu tout de suite physiquement. Marseille l'avait tenté l'été dernier. Ils ont fait Rabiot, donc je me suis dit qu'ils ne feraient pas Bennacer en plus. Mais son nom circulait aussi du côté de l'Arabie Saoudite où il y avait des contacts. Donc c'est un joueur qui aurait pu basculer en Arabie Saoudite », rappelle-t-il.