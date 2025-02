F1 : «Nous nous sommes bagarrés», le craquage de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de l’année 2024, Lando Norris (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull) se sont battus pour le titre de champion du monde. Depuis ce mercredi, les deux pilotes amis dans la vie de tous les jours, ont pu découvrir officiellement leurs nouvelles monoplaces, mais ont également répondu aux médias. Les deux champions ont d’ailleurs plaisanté sur leur rivalité en inventant une bagarre dans un bar.

Qui de Max Verstappen ou de Lando Norris sera sacré champion du monde en 2025 ? Une chose est sûre, les deux hommes vont de nouveau se livrer une belle bataille sur les circuits de Formule 1. Très proches dans la vie, les deux amis de chez Red Bull et McLaren se sont néanmoins accrochés à plusieurs reprises en fin de saison dernière notamment. De quoi entacher leur relation amicale ? Pas vraiment. Présents face à la presse ce jeudi, Verstappen et Norris ont blagué sur une éventuelle tension entre eux.

« Nous nous sommes bagarrés l’autre jour dans un pub local »

« C’est terrible, la relation. Nous ne nous entendons plus. Cela a eu des conséquences. Un grand drame maintenant, de gros problèmes », a commencé le Néerlandais. « Nous nous sommes bagarrés l’autre jour dans un pub local », a alors plaisanté Lando Norris. « Nous avons dû être escortés dehors. Je dis toujours « tu aurais dû voir l’autre gars », mais en fait la tête de Lando a toujours l’air OK ! », rigole Verstappen, avant que son ami et rival ne réponde plus sérieusement à la question.

« Je ne pense pas que ce sera seulement nous »

« Non, ça va. Je pense que nous attendons avec impatience d’autres batailles. Je ne pense pas que ce sera seulement nous, je pense qu’il y aura d’autres personnes impliquées, ce qui rendra les choses plus excitantes pour tout le monde. Je sais que ce seront des batailles difficiles et que certaines d’entre elles ne se termineront pas comme je le souhaite, ou comme Max le souhaite, je l’espère. Nous sommes des pilotes de course, nous nous entendons bien. Je sais que chacun essaie de faire valoir ses propres arguments et de dire ce qui est correct et ce qui ne l’est pas », conclut le vice-champion du monde 2024 dans des propos relayés par Next-Gen Auto.