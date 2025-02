OM : Miracle sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM a encore une fois frappé sur le mercato en enrôlant notamment Ismaël Bennacer en provenance de l'AC Milan. Pour Nabil Djellit, il s'agit même d'un véritable miracle de boucler un tel transfert, à l'image de la signature d'Adrien Rabiot juste après la fermeture du mercato estival.

Comme lors de chacun des mercatos, l'OM s'est montré très actif cet hiver. Il faut dire que le club phocéen avait un objectif clair, à savoir se séparer de plusieurs joueurs qui n'entraient plus dans les plans de Roberto De Zerbi, à commencer par les deux recrues estivales Lilian Brassier et Elye Wahi. Mission accomplie puisque le premier a rejoint son club formateur le Stade Rennais tandis que le second a été transféré à l'Eintracht Francfort. Cela a donc permis à l'OM de se renforcer en plus d'alléger son effectif. Ainsi, le club phocéen a notamment enrôlé Ismaël Bennacer, une piste révélée en exclusivité par le10sport.com. Et pour le journaliste Nabil Djellit, il s'agit d'un petit miracle.

Bennacer et Rabiot, miracle pour l'OM

« Pour Bennacer, la surprise n'est pas sur son niveau de jeu, parce qu'on sait que c'est un joueur, un peu comme Rabiot, qui est là par miracle dans cet OM. Il est plus référencé comme un joueur Ligue des champions avant ses blessures. Il a répondu tout de suite physiquement », note-t-il dans le podcast Afrique Football Club de L'EQUIPE.

«Bennacer, comme Rabiot, est là par miracle dans cet OM»

Mais ce n'est pas tout, Nabil Djellit rappelle également que l'OM avait déjà tenté de recruter Ismaël Bennacer l'été dernier : « Marseille l'avait tenté l'été dernier. Ils ont fait Rabiot, donc je me suis dit qu'ils ne feraient pas Bennacer en plus. Mais son nom circulait aussi du côté de l'Arabie Saoudite où il y avait des contacts. Donc c'est un joueur qui aurait pu basculer en Arabie Saoudite ».