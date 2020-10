Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand cet indésirable de Zidane est poussé au départ !

Publié le 11 octobre 2020 à 0h30 par H.G.

Alors qu’il a été prêté le temps d’une saison à l’AC Milan, Brahim Diaz semble d’ores et déjà faire l’unanimité au sein du vestiaire de l’écurie lombarde.

Recruté à Manchester City en 2019, Brahim Diaz fait partie des joueurs sur lesquels le Real Madrid a voulu miser sur le long terme. Seulement voilà, les choses ne se sont pas passées comme prévu dans la capitale espagnole pour le milieu de 21 ans dans la mesure où il était en cruel manque de temps de jeu, Zinedine Zidane ne semblant pas compter sur lui. De ce fait, alors qu’il a longtemps opposé de la résistance, Brahim Diaz a été prêté pour un an par le Real Madrid à l’AC Milan. Et il semblerait que les Rossoneri s’en frottent les mains au vu des premiers pas de l’Hispano-marocain, auteur de son premier but avec les pensionnaires du stade San Siro face à Crotone le 27 septembre dernier.

« Ce serait bien qu'il reste longtemps chez nous »