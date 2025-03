Il va dire stop contre l'OM, l'annonce inquiétante du PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM le 17 septembre. Et pourtant, l'international français a été formé au PSG. Alors qu'Adrien Rabiot va faire son retour au Parc des Princes ce dimanche soir, les supporters parisiens devraient mettre le feu dans les tribunes. Et la direction du PSG craint que le Classique soit très rapidement interrompu par l'arbitre.

Formé au PSG, Adrien Rabiot est parti par la petite porte. En fin de contrat le 30 juin 2019, l'international français a refusé de prolonger. Ne voulant pas voir l'un de ses titis partir pour 0€, la direction du PSG l'a mis au placard pendant plusieurs mois. Et finalement, Adrien Rabiot a quand même rejoint la Juventus librement et gratuitement.

«Le PSG a très peur sur ce match-là»

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier, et ce, alors que son contrat à Turin s'est achevé le 30 juin. Se sentant trahi par Adrien Rabiot, les supporters du PSG devraient lui réserver un accueil très hostile ce dimanche soir au Parc des Princes. L'OM se déplaçant sur la pelouse parisienne. Et à en croire Loïc Tanzi, les hautes sphères du club rouge et bleu ont peur de voir l'arbitre de la rencontre stopper le Classique après seulement quelques minutes de jeu.

«Le match va être arrêté au bout de 5 minutes»

« Si les supporters du PSG vont être tenables ? Je ne pense pas. D'ailleurs, on le voit un peu sur les réseaux (sociaux). La réponse à la campagne du PSG, c'est de dire : "laissez-nous tranquille, c'est un Classique, c'est le retour de Rabiot, on va faire ce qu'on veut quoi". Là où ils (les dirigeants du PSG) ont un peu la main, c'est sur le Collectif Ultras Paris, le principal groupe de supporters du PSG. Ils peuvent discuter avec eux pour au moins les banderoles, et (faire en sorte) que les leaders de ce groupe-là ne demandent pas aux autres d'avoir des chants injurieux ou homophobes. Après ce que feront les autres dans le stade, c'est incontrôlable. Le PSG le sait. C'est pour ça que le PSG a très peur sur ce match-là, parce qu'il savent que le match sera très regardé, que les pouvoirs publics ont ciblé ce match-là pour en faire un exemple, et donc ils disent : "à tout moment, le match va être arrêté au bout de cinq minutes, dix minutes..." », a déclaré Loïc Tanzi dans l'émission L'Equipe de Greg.