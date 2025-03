Le PSG réalise l’exploit, Luis Enrique avait tout prévu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le PSG a réalisé un exploit en éliminant Liverpool de la Ligue des Champions après avoir été vaincu au match aller. Cette double confrontation se sera terminée sur une séance de penaltys remportée par Paris, alors que le discours de Luis Enrique la précédant a été dévoilé au grand jour.

Condamné à l’exploit, le PSG l’a fait. Battus à l’aller au Parc des Princes (0-1), les hommes de Luis Enrique ont réussi à l’emporter face à Liverpool (0-1, 1-4 aux t.a.b). Propulsés par un but d’Ousmane Dembélé en début de rencontre, les Parisiens ont tenu jusqu’au bout, et ont climatisé Anfield lors de la séance de tirs aux buts.

Donnarumma, héros du PSG face à Liverpool

Pourtant, le PSG n’avait jamais disputé de penaltys dans son histoire en Ligue des Champions. Grâce notamment à deux tentatives anglaises repoussées par Gianluigi Donnarumma, Paris s’est hissé jusqu’aux quarts de finale, devant son parcage visiteurs composé de 3000 Franciliens ayant fait le déplacement. Ce samedi, Canal + diffuseur de la rencontre, a partagé les coulisses de cette victoire historique pour le PSG.

Luis Enrique a su trouver les mots

Dans l’un des extraits diffusés, on peut entendre clairement le discours de Luis Enrique en amont de la séance de tirs aux buts. « On joue avec le sourire. On a une équipe incroyable. Qu'importe le résultat, c'est ce qu'on va prouver jusqu'au bout », a crié le coach du PSG devant ses joueurs enhardis par le discours de guerre de l’Espagnol.