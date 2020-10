Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane compte sur un nouvel atout pour attirer Haaland !

Publié le 12 octobre 2020 à 13h30 par A.M.

Toujours bien décidé à recruter Erling Braut Haaland en 2022 au plus tard, le Real Madrid mettrait toutes les chances de son côté en s'appuyant notamment sur la relation qu'entretient l'attaquant du Borussia Dortmund avec un certain Martin Odegaard, son coéquipier avec la sélection norvégienne.

Les ambitions du Real Madrid en terme de recrutement semblent claires. Bien que le plans madrilènes aient été un peu bouleversés par la crise du Covid-19, tout semble toujours calé. Et pour cause, cet été, le club merengue a réalisé d'importantes économies sur le marché des transferts en ne recrutant aucun joueur, tout en laissant partir plusieurs joueurs. C'est ainsi que Zinedine Zidane a enfin réussi à se séparer de Gareth Bale, prêté à Tottenham, ainsi que de James Rodriguez qui s'est engagé à Everton. Le Real Madrid réalise ainsi une importante économie en allégeant sa masse salariale grâce aux départs des deux encombrants indésirables du technicien français. Et ce n'est pas puisque dans le même temps, Achraf Hakimi (Inter Milan), Sergi Reguilon (Tottenham) et Oscar Rodriguez (FC Séville) ont été vendus pour un total avoisinant les 85M€. Autrement dit, le club madrilènes a mis de l'argent de côté, pour mieux investir lors des prochains mercatos.

Odegaard, la clé pour Haaland ?