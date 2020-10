Foot - PSG

PSG : Antoine Griezmann envoie un message fort à Kylian Mbappé !

Publié le 12 octobre 2020 à 13h15 par A.M.

Peu en vue lors du choc contre le Portugal (0-0), Antoine Griezmann et Kylian Mbappé doivent encore peaufiner leur entente comme l'explique le joueur du FC Barcelone.

L'association entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann doit être le point fort de l'équipe de France, comme ce fût notamment le cas lors de la Coupe du monde 2018. Toutefois, ces derniers mois, les deux attaquants peinent à se trouver et à combiner de manière efficace. Contre le Portugal dimanche soir (0-0), le joueur du PSG, comme celui du FC Barcelone, ont été neutralisés par l'arrière-garde lusitanienne et sont donc restés muets et très discrets dans le jeu. Mais Antoine Griezmann promet qu'il va travailler son entente avec Kylian Mbappé.

«On va travailler là-dessus et essayer de s’améliorer»