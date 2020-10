Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé déclare sa flamme à… Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 octobre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Opposé à Cristiano Ronaldo et dimanche à l’occasion du match France-Portugal en Ligue des Nations, Kylian Mbappé n’a pas forcément brillé. Mais l’attaquant du PSG n’a pas manqué de rappeler à quel point il admirait son homologue de la Juventus…

Les stars étaient sur la pelouse dimanche soir pour le choc entre l’équipe de France et le Portugal : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Paul Pogba côté tricolore, Cristiano Ronaldo, Joao Felix et Bernardo Silva côté lusitanien. Pourtant, au final, les deux équipes ont proposé un spectacle offensif assez pauvre, pour finalement achever cette rencontre sur un triste 0-0. Mais après la rencontre, Kylian Mbappé a tenu à faire passer un message fort à Cristiano Ronaldo…

CR7, « idole » de Mbappé

Via son compte Twitter , le numéro 7 du PSG a rendu hommage à celui de la Juventus avec un simple commentaire : « idole ». D’ailleurs, juste avant le début de la seconde période dimanche soir, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ont échangé pendant quelques instants sur la pelouse du Stade de France. Un moment qui a forcément été spécial pour l’attaquant du PSG…