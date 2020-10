Foot - PSG

PSG : Kingsley Coman revient sur la finale de Ligue des champions !

Publié le 11 octobre 2020 à 23h45 par Th.B.

Bourreau de son club formateur en finale de Ligue des champions, Kingsley Coman est revenu sur son but face au PSG qui signifie beaucoup pour l’international français.

Il n’était ni un titulaire indiscutable, comme il l’a lui-même souligné, ni un joueur réputé pour marquer régulièrement. Néanmoins, face au PSG, Kingsley Coman s’est senti pousser des ailes lors de la finale de Ligue des champions à Lisbonne le 23 août dernier. À la suite d’un excellent service de Joshua Kimmich sur un centre, l’ailier du Bayern Munich a privé son club formateur de la première Ligue des champions de son histoire d’une tête bien placé dans le petit filet. Pour Téléfoot La Chaîne , Coman a raconté ce but qu’il a jugé comme étant une consécration.

« C’est une libération »