Mercato - PSG : Un retour au PSG ? La réponse de Coman !

Publié le 30 août 2020 à 17h45 par La rédaction

Bourreau de son club formateur en finale de la Ligue des Champions, Kingsley Coman s'est prononcé sur une éventuel retour au PSG. Et visiblement, ce n'est pas pour tout de suite..

Formé au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman n’aura jamais vraiment eu sa chance avec le club de la capitale. Parti en 2014, l’ailier joue aujourd’hui au Bayern Munich où il affiche un niveau impressionnant bien que de nombreuses blessures viennent souvent ternir ses saisons. Le Bayern Munich envisageait peut-être même de le vendre. Mais après la glorieuse campagne européenne des Bavarois et compte tenu du niveau de Coman, un transfert ne semble plus vraiment être d’actualité, même avec l’arrivée de Leroy Sané.

Coman ne pense pas avoir sa place à Paris