PSG : Cavani est prêt pour son retour au Parc des Princes !

Publié le 11 octobre 2020 à 18h15 par La rédaction

Tout juste parti du PSG pour Manchester United, Edinson Cavani retrouvera son ancien jardin dès la phase de groupe de la Ligue des Champions. El Matador préfère y voir un signe du destin, et ne cache pas son enthousiasme.

Alors que leurs chemins viennent de se séparer, il semblerait que l’histoire commune entre Edinson Cavani et le PSG ne soit pas tout à fait terminée. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a bien fait ses valises en juin, au terme de son contrat. Et après un été mouvementé, où il aurait pu s’engager avec l’Atletico de Madrid, la Juventus, ou encore le Benfica, El Matador portera les couleurs de Manchester United. Les Red Devils ont obtenu la signature de l’Uruguayen avec à la clé un contrat en or, et croiseront la route du PSG lors des phases de groupe de la Ligue des Champions.

« Ce sera un sentiment formidable »