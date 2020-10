Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est définitivement fixé pour ce gros coup !

Publié le 15 octobre 2020 à 21h15 par B.C.

La situation de Fabio Paratici à la Juventus serait scrutée de près du côté du PSG, alors que l'avenir de l'Italien semblait jusqu'à maintenant incertain. Néanmoins, le président Andrea Agnelli a confirmé ce jeudi Paratici dans ses fonctions.

De retour au PSG l'été dernier, Leonardo a rapidement apporté satisfaction. L'Italo-brésilien est en effet parvenu à recruter Mauro Icardi et Keylor Navas lors de son premier mercato pour un montant très abordable avant de réaliser quelques jolis coups cette année malgré la crise du coronavirus, en s'attachant les services de Moise Kean, Alessandro Florenzi, Rafinha et Danilo Pereira. Malgré tout, Tuttosport a révélé il y a quelques jours que l'état-major du PSG surveillait de près la situation de Fabio Paratici à la Juventus. L'avenir du directeur sportif semblait jusqu'ici incertain et cela n'aurait pas échappé au club de la capitale. Néanmoins, les Bianconeri ont finalement décidé de maintenir Paratici dans ses fonctions.

« Paratici conserve la responsabilité directe de l'équipe première »