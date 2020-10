Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo menacé par une piste XXL d’Al-Khelaïfi ?

Publié le 12 octobre 2020 à 18h30 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait renforcer l’organigramme du Paris Saint-Germain et pourrait bientôt être fixé, pour une piste des plus prestigieuses.

Le retour de Leonardo n’est pas tout rose. Le directeur sportif a fait son retour au Paris Saint-Germain, après une parenthèse en tant qu’entraineur à Antalyaspor, puis un retour au Milan AC. Son premier mercato a été mitigé, puisqu’Idrissa Gueye ou encore Abdou Diallo ne font toujours pas l’unanimité, un an après. Il y a bien sur eu Keylor Navas, puis dans une moindre mesure Mauro Icardi, mais cela fait trop peu pour un club comme le PSG. Surtout que sur la saison qui a suivi, Leonardo n’a pas su gérer certains dossiers épineux, comme ceux liés à Adil Aouchiche ou encore Tanguy Kouassi... sans oublier la guerre intestine qui a éclaté avec Thomas Tuchel, un choix de Doha ! « Ça, ils n’aiment pas du tout à Doha » a révélé en septembre dernier une source proche du dossier, d’après L’Équipe . « Avec le Qatar, il ne faut pas un bruit. (…) Doha n’est pas du tout content de la gestion du mercato ». Faut-il donc craindre un possible départ de Leonardo ?

Al-Khelaïfi tenté par Fabio Paratici

Il semble que Nasser Al-Khelaïfi ait déjà pris les devants ! Tuttosport a en effet expliqué que le président du Paris Saint-Germain apprécierait tout particulièrement Fabio Paratici. L’homme de 48 ans commence à se faire un nom dans le monde du football. Après avoir dirigé le recrutement à la Sampdoria, il a rejoint la Juventus en 2010 et il est considéré, avec Giuseppe Marotta, l’un des artisans de la renaissance de La Vieille Dame . Ses coups d’éclats sont connus, d’Andrea Pirlo à Paul Pogba, en passant par Adrien Rabiot... tous acquis sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert ! Il est directeur sportif dans l’un des plus grands clubs du monde et, même si la presse italienne ne le précise pas, son arrivée aurait clairement pour but de remplacer Leonardo. On ne voit en effet ni l’un, ni l’autre, accepter de travailler ensemble.

Paratici bientôt confirmé par la Juventus ?